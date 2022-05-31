Відео з дрона, який підняли над розбомбленим містом, показав у Телеграм очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Рубіжне — місто, якого майже немає. Орки зруйнували вщент один з промислових центрів Луганщини… Хаотичні обстріли населеного пункту не залишили шансу вціліти жодному району міста», - написав керівник області.

Гайдай уточнив, що до початку повномасштабного вторгнення у Рубіжному проживали понад 60 тис. мешканців.

31 травня у Сєверодонецьку росіяни влучили в цистерну з азотною кислотою: людей попросили не виходити з укриттів і підготувати маски з содовим розчином.

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