Окупанти обстріляли Мерефу на Харківщині: загинула 21 людина, 25 поранені
Ворожий обстріл міста Мерефи на Харківщині зруйнував загальноосвітню школу та міський будинок культури, 21 особа загинула і ще 25 поранено
Про це повідомив Офс генерального прокурора в Telegram.
"За даними слідства, 17 березня 2022 року близько 3:30 ранку військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл м. Мерефи Харківського району. Внаслідок цього зруйновано загальноосвітню школу та міський будинок культури. Загинула 21 особа", – йдеться у повідомленні.
Десятеро з 25 поранених перебувають у важкому стані, додали в Офісі генпрокурора. Розчищення завалів тривають.
- Нагадаємо, у Мерефі на Харківщині російські ракети влучили у школу.
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