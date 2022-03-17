Окупанти обстріляли Мерефу на Харківщині: загинула 21 людина, 25 поранені

Про це повідомив Офс генерального прокурора в Telegram.



"За даними слідства, 17 березня 2022 року близько 3:30 ранку військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл м. Мерефи Харківського району. Внаслідок цього зруйновано загальноосвітню школу та міський будинок культури. Загинула 21 особа", – йдеться у повідомленні.



Десятеро з 25 поранених перебувають у важкому стані, додали в Офісі генпрокурора. Розчищення завалів тривають.





Нагадаємо, у Мерефі на Харківщині російські ракети влучили у школу.



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