Окупанти обстріляли Миколаївщину: 11 людей зазнали поранень
Окупанти 22 травня обстріляли Миколаїв і область, унаслідок чого 11 людей ушпиталили з пораненнями
Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.
"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Знову дісталося місту Миколаєву. За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 11 людей", - наголосила вона.
Серед постраждалих дітей немає. Поранених ушпиталили й надають їм медичну допомогу.
"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходиться 161 громадянин, що постраждав від атак окупантів на Миколаївщину", - зауважила голова облради.
- 21 травня окупанти обстріляли Миколаїв, Березнегуватську й Широківську громади області, знищивши будинки та поранивши 9 людей.
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