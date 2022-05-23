Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.

"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Знову дісталося місту Миколаєву. За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 11 людей", - наголосила вона.

Серед постраждалих дітей немає. Поранених ушпиталили й надають їм медичну допомогу.

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходиться 161 громадянин, що постраждав від атак окупантів на Миколаївщину", - зауважила голова облради.

21 травня окупанти обстріляли Миколаїв, Березнегуватську й Широківську громади області, знищивши будинки та поранивши 9 людей.

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