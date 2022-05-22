Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.

"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Зараз найбільше дістається Березнегуватській та Широківській громадам і місту Миколаєву. В чергове знищені житлові будинки. За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 9 людей", - зазначила вона.

Серед поранених дітей немає. Постраждалих ушпиталили й надають їм медичну допомогу.

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 151 громадянин, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину", - зауважила Ганна Замазєєва.

21 травня в смт Первомайське на Миколаївщині внаслідок влучання російських боєприпасів та їх уламків загорілися будинки.

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