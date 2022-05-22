Окупанти обстріляли Миколаївщину: знищено будинки й поранено 9 цивільних
Росіяни 21 травня обстріляли Миколаїв, Березнегуватську й Широківську громади області, знищивши будинки та поранивши 9 людей
Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.
"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Зараз найбільше дістається Березнегуватській та Широківській громадам і місту Миколаєву. В чергове знищені житлові будинки. За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 9 людей", - зазначила вона.
Серед поранених дітей немає. Постраждалих ушпиталили й надають їм медичну допомогу.
"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 151 громадянин, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину", - зауважила Ганна Замазєєва.
- 21 травня в смт Первомайське на Миколаївщині внаслідок влучання російських боєприпасів та їх уламків загорілися будинки.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.24
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.9
- Актуальне
- Важливе