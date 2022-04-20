Окупанти обстріляли Миколаївщину зі "Смерчів": уражено місцевий яхт-клуб, стоматологічну поліклініку, інші об’єкти інфраструктури

Оперативну інформацію ОК "Південь" поширив у Facebok.



"На Півдні України ситуація стабільно напружена і тривожна. На Миколаївщині протягом ночі тривали обстріли системами залпового вогню "Смерч". Уражено місцевий яхт-клуб, стоматологічну поліклініку, інші об’єкти інфраструктури. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано рятувальними службами. Жертв серед місцевого населення немає", - йдеться у повідомленні.



На Херсонщині ворог продовжує залякування місцевого населення артилерійськими обстрілами ним же окупованих населених пунктів та агітує за проведення референдуму щодо створення псевдореспубліки.



"Ворог відчайдушно намагається атакувати наші позиції, але отримує відсіч і залишається на своєму рубежі оборони. В обох регіонах ворог намагався попередньо провести повітряну розвідку за допомогою БПЛА. Влучно і чітко нашими підрозділами було знищено 2 повітряні розвідники типу "Елерон", - наголосили в ЗСУ.



Протягом ночі українськими ракетно-артилерійськими підрозділами було нанесено 11 уражень ворожих позицій. Втрати ще уточнюються.



Корабельне угруповання противника в Чорному морі тримає блокаду портів і судноплавства. Продовжує погрожувати ракетними ударами та має на бортах підрозділи для здійснення десантування.



На Одещині контрдиверсійні заходи мають успіх, викриваються колаборанти, нейтралізуються так звані "сплячі групи" агентів.





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