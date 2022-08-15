Про це інформує очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

За його даними, війська РФ у період між 8 та 10 ранку двічі вели обстріл територій громади. Із 8:00 було зафіксовано понад 70 вибухів (ймовірно від ворожої артилерії) на околицях села Кам'янська Слобода. Повідомляється про пошкодження цивільних будівель.

А потім після 9 ранку росіяни обстрілювали території біля села Пушкарі. Там задокументовано майже 60 вибухів. Як передає Чаус, ймовірно це також була ствольна артилерія.

Попередньо без жертв.

Нагадаємо, зранку 15 серпня російські окупаційні війська накрили вогнем Салтівський район міста Харків. Повідомляють про поранених

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