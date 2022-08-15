Окупанти обстріляли Новгород-Сіверську громаду на Чернігівщині, пошкоджено цивільну інфраструктуру
Російські окупанти накрили вогнем територію Новгород-Сіверської громади що на Чернігівщині. Попередньо постраждалих немає
Про це інформує очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.
За його даними, війська РФ у період між 8 та 10 ранку двічі вели обстріл територій громади. Із 8:00 було зафіксовано понад 70 вибухів (ймовірно від ворожої артилерії) на околицях села Кам'янська Слобода. Повідомляється про пошкодження цивільних будівель.
А потім після 9 ранку росіяни обстрілювали території біля села Пушкарі. Там задокументовано майже 60 вибухів. Як передає Чаус, ймовірно це також була ствольна артилерія.
Попередньо без жертв.
- Нагадаємо, зранку 15 серпня російські окупаційні війська накрили вогнем Салтівський район міста Харків. Повідомляють про поранених
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