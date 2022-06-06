Окупанти обстріляли пекарню й зруйнували понад 20 будинків на Луганщині, є постраждала

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

"А ще рятувальники ліквідували пожежу на площі близько 1 000 кв. метрів в Лисичанську. Росіяни обстріляли пекарню, яка до останнього випікала хліб для місцевих жителів", – зазначив Гайдай.

Він повідомив, що крім пекарні в Лисичанську постраждали кілька будівель державних установ та дві багатоповерхівки. Під час ворожого обстрілу поранили місцеву жительку.

Серйозніші руйнування в Гірській громаді.

"Це 16 будинків у Золотому, три – в Гірському. Також шість будинків зруйновано у Врубівці. Скільки у Сєвєродонецьку – порахувати важко, бо там точаться вуличні бої", – пише Гайдай.

Голова ОВА зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів постраждала також цивільна інфраструктура в районах Метьолкіного, Борівського, Устинівки, Тошківки, а з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляні Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка.