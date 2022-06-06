Окупанти обстріляли пекарню й зруйнували понад 20 будинків на Луганщині, є постраждала
Росіяни штурмують Сєвєродонецьк, багато руйнувань у Гірській громаді на Луганщині
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
"А ще рятувальники ліквідували пожежу на площі близько 1 000 кв. метрів в Лисичанську. Росіяни обстріляли пекарню, яка до останнього випікала хліб для місцевих жителів", – зазначив Гайдай.
Він повідомив, що крім пекарні в Лисичанську постраждали кілька будівель державних установ та дві багатоповерхівки. Під час ворожого обстрілу поранили місцеву жительку.
Серйозніші руйнування в Гірській громаді.
"Це 16 будинків у Золотому, три – в Гірському. Також шість будинків зруйновано у Врубівці. Скільки у Сєвєродонецьку – порахувати важко, бо там точаться вуличні бої", – пише Гайдай.
Голова ОВА зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів постраждала також цивільна інфраструктура в районах Метьолкіного, Борівського, Устинівки, Тошківки, а з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляні Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка.
- Станом на 6 червня окупанти наступають на Слов'янськ і Святогірськ, штурмують Сєвєродонецьк.
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