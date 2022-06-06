English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти наступають на Слов'янськ і Святогірськ, штурмують Сєвєродонецьк, - Генштаб ЗСУ

Окупанти наступають на Слов'янськ і Святогірськ, штурмують Сєвєродонецьк, - Генштаб ЗСУ

6 червня, 2022 понедiлок
07:21
війна з Росією На фото гаубиця М109А3

Рашисти зосереджують зусилля на продовженні наступу на Слов’янськ. На Лиманському напрямку, за підтримки артилерії, противник веде наступальні дії в районі Святогірська, намагається штурмувати Щурове та Старий Караван

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ.

"На Донецькому напрямку підрозділи агресора здійснюють вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів по Слов’янську, Лисичанську та Оріховому", – йдеться в повідомленні.

Окупанти продовжують штурмувати Сєверодонецьк. На цьому напрямку ворог обстрілював наші війська з мінометів та артилерійських систем, постраждала цивільна інфраструктура.

Обстріли українських позицій загарбники вели також на Бахмутському, Південнобузькому і Слобожанському напрямках. Рашисти застосовували авіацію для авіаударів біля Бахмута та Берестового. Ворог також зводить інженерно-фортифікаційні споруди для оборони захоплених територій на Харківщині та в південних областях України. 

Противник вів обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка, Клинове, Білогорівка, Покровське та Роти. 

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в обстановці не відзначається. На території Республіки Білорусь, вздовж кордону України, зберігається присутність окремих підрозділів збройних сил Російської Федерації, які мають на озброєнні оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М", зенітно-гарматні комплекси "Панцирь-С1", зенітні ракетні системи С-400 та літаки оперативно-тактичної авіації.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. З метою демонстрації присутності у прикордонних районах діють окремі підрозділи противника, які здійснюють обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів Чернігівської та Сумської областей України.

На Слобожанському напрямку противник продовжує обстріли із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. З метою підтримки наступальних дій ворог посилено відновлює транспортну інфраструктуру та наводить понтонно-залізничні переправи через річки на тимчасово захоплених територіях.

Крім того, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Базилівка, Кутузівка та Петрівське.

На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступальних дій в напрямку населеного пункту Слов’янськ.

Із артилерії різного калібру ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля, Дібрівне, Нова Дмитрівка та Курулька.

На Лиманському напрямку, за підтримки артилерії, противник веде наступальні дії в районі Святогірська. Також ворог веде штурмові дії у напрямку населених пунктів Щурове та Старий Караван. І там, і там тривають бойові дії.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Микільського, Золотої Ниви та Полтавки.

На Південнобузькому напрямку, з метою сковування наших військ, окупанти здійснювали обстріли із артилерії різного калібру в районах населених пунктів Таврійське, Нова Зоря, Степова Долина, Новомиколаївка та Кобзарці.
Ворог продовжує інженерне обладнання позицій в районах Шевченівки, Ольгіного та інших населених пунктів.

"За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено чотири танки, три артилерійських системи, вісім бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збитоли бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат", – повідомляють у Генштабі.

  • Інститут вивчення війни повідомив про успішні контратаки ЗСУ в Сєвєродонецьку.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Донецьк
Луганськ
Сєвєродонецьк
Слов'янськ
новини Луганщини
новини Донеччини
Генштаб ЗСУ
Читайте також:
Віталій Портников
4 червня, 2022 субота
Україна не вступить ні в НАТО, ні в ЄС, якщо авторитаризм буде посилюватися, - Портников
5 червня, 2022 неділя
Путін з бункера пригрозив Україні новими ракетними ударами по об'єктах, яких РФ раніше не чіпала
Азов Маріуполь Ілля Самойленко
5 червня, 2022 неділя
Влада не підтримує зв’язок з родичами полонених з Азовсталі, - мама бійця полку "Азов"
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.11
    Купівля 34.11
    Продаж 35.38
  • EUR
    Купівля 36.02
    Продаж 37.74
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
6 червня
10:44
Останні хвилини крейсера "Москва"
Після знищення крейсера "Москва" Росія перекинула засоби ППО на острів Зміїний, - британська розвідка
10:19
Жителі Казахстана під час референдуму підтримали зміни до Конституції: Назарбаєва позбавлять статусу "батько нації"
10:01
У Миколаєві лунають вибухи
09:55
Еліна Світоліна
У Світоліної відібрали титул першої ракетки України
09:54
Метро Київ
У метро Києва скоротили інтервал руху
09:53
Запоріжжя
Із Запоріжжя приватному транспорту дозволено виїхати на тимчасово окуповані території
09:45
Маріуполь окупанти
Окупанти вирішили привласнити відділення Укрпошти в Маріуполі
09:35
Рафаель Надаль
Надаль став 14-разовим переможцем Ролан Гаррос
09:33
нафта
Вартість нафти Brent стала вище $120 після підвищення цін Саудівською Аравією
09:13
губернатор Курської області
Губернатор Курської області заявив про обстріли російського прикордонного селища
09:09
ЗСУ знищили втрати окупантів
Понад 31,2 тис. військових, 211 літаків, 1386 танків і 551 безпілотник: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
09:03
Антоніо Матео Лаос та Олександр Зінченко (праворуч)
Україну на ЧС-2022 не пустила ФІФА: Відомий арбітр прокоментував епізод з непризначеним пенальті у ворота Уельсу
08:46
ППО збила ракету
Українські військові збили ракету росіян над Полтавщиною
08:40
фейк
Росіяни, створюючи фейк про документацію азовців, "попалились" на перекладі
08:29
Олександр Петраков
ЧС-2022: Петраков назвав ключову причину поразки збірної України від Уельсу
08:14
Алек Джон Сач
Помер співзасновник Bon Jovi Алек Джон Сач
08:11
Окупанти обстріляли пекарню й зруйнували понад 20 будинків на Луганщині, є постраждала
07:25
Ліки
МОЗ отримало 38 тонн ліків й 22 "швидкі" як гуманітарну допомогу
07:06
Херсон окупанти
На Херсонщині було чути вибухи
06:47
ЗСУ
Бойову міць росіян знижено, ЗСУ провели успішні контратаки в Сєвєродонецьку, - ISW
06:22
поїзд
УЗ призначила один додатковий евакуаційний рейс на 6 червня
06:06
знищений танк окупантів
ЗСУ знищили на Півдні 59 окупантів, три склади боєприпасів і зенітно-ракетний комплекс "ТОР М1"
05:35
російський генерал Роман Кутузов
У ЗСУ підтвердили ліквідацію російського генерала Кутузова на Сході України
05:17
Масі Найєм
Адвоката Масі Найєма, який отримав важке поранення на фронті, прооперували
02:07
United24
Роскомнагляд заблокував ініціативу United24 та низку ЗМІ
01:44
Харківщина: волонтери скасували евакуацію, заплановану на 6 червня
01:32
Володимир Зеленський
"Дещо привезли військовим": Зеленський відвідав Лисичанськ
01:20
Зеленський
Зеленський зустрівся з евакуйованими маріупольцями: "Зрозумів їх складні питання"
00:38
воїни ЗСУ
Швеція передасть Україні гвинтівки та гранатомети
00:16
Ганна Маляр
Київ постійно під загрозою як основна ціль росіян, - Маляр
2022, неділя
5 червня
23:54
Рамзан Кадиров
Кадиров змінив місце реєстрації свого приватного літака, - журналіст Ткач
23:38
Світлана Тихановська
Проти росіян в Україні воюють 1,5 тис. білорусів, - Тихановська
23:21
Оновлено
Київ
У Києві та області пролунали звуки вибухів. Щонайменше одна людина постраждала
23:06
телебачення
У ОРДО зникло російське телебачення, - радник мера Маріуполя
23:00
На фото зафіксовано падіння російського літака
ЗСУ збили російський літак Су-25 на Запоріжжі
22:49
Піротехніка, салюти, феєрверки
Зеленський доручив Кабміну розглянути заборону піротехніки під час воєнного стану
22:47
Через обстріли на Донбасі загинули 7 людей, - угрупування ОС
22:31
Російські військові
Російські військові примусово вивозять жителів Сєверодонецька, щоб мародерити, - очільник районної ВА
22:27
На фото церква, у якій стався теракт
Понад 50 людей загинули через теракт у Нігерії, - AP
22:15
Аналітика
Сергій Згурець
Росія накопичує сили на Сході України. Активне знищення російської піхоти в Сєвєродонецьку. Колонка Сергія Згурця
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV