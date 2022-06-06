Бойову міць росіян знижено, ЗСУ провели успішні контратаки в Сєвєродонецьку, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Попри те, що росіяни продовжують скидати техніку і війська в район Сєвєродонецька і Лисичанська, українські військові провели успішну контратаку в Сєвєродонецьку за останні 48 годин і відтіснили російські війська до східної околиці міста. Крім того, окупантів відтіснили і з південних населених пунктів.

В Інституті зауважили, що українські військові, ймовірно, намагаються використовувати триваюче зосередження Росії на Сєвєродонецьку для проведення контратак на інших напрямках наступу.

"Контрнаступальний тиск України, швидше за все, продовжить привертати увагу російських сил до Луганської області і, отже, залишить вразливі місця в оборонних зусиллях Росії в Харківській області і вздовж південної осі", - йдеться в повідомленні.

Раніше Сергій Гайдай повідомив, що у бомбосховищах Азоту перебуває приблизно 500 людей, серед них є 36 дітей. Вони відмовляються евакуюватись.

Упродовж 5 червня з Лисичанська завдяки військовим, волонтерам, поліції й рятувальникам евакуювали 98 людей.

Згідно з даними Генштабу, росіяни продовжують наступати на Слов'янськ, відновили наступальні дії на Лиманському напрямку та обстрілювали позиції українських захисників у районах Сєвєродонецька та Лисичанська.

Також 5 червня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що Збройні сили України відбили половину Сєвєродонецька та зачистили від окупаційної армії.

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