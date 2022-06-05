Із підземель Сєвєродонецького об'єднання "Азот" відмовляються виходити 500 людей, з них 36 дітей, - Гайдай

Про це очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів Суспільному.

"В бомбосховищах "Азота" перебуває приблизно 500 людей, зокрема 36 дітей, які навідріз відмовляються евакуйовуватись. Це не таке місто підземне, як під Азовсталлю, це просто приміщення, але з потужними бомбосховищами", - сказав голова ОВА.

За його словами, виходити нагору небезпечно. Були випадки, коли люди намагались зловити зв'язок чи приготувати їжу на вулиці і отримували поранення. Станом на початок бойових дій у Сєвєродонецьку, в місті залишалось близько 15 тисяч людей.

"На той час, коли бої почались вже безпосередньо у місті, залишалось десь 15 000 людей. Це ті люди, які переважно не хотіли виїжджати. Звісно, є певна частина, яка сиділа в укриттях і нікуди не виходила. Можливо, і хотіли виїхати, але не було зв'язку. Але таких людей мало, бо протягом трьох місяців ми з усіх можливих майданчиків наголошували, що потрібно все ж таки евакуйовуватись", - сказав Сергій Гайдай.

Він додав, що поки триває активна фаза бойових дій, неможливо з ними зв'язатись.

Упродовж 5 червня з Лисичанська завдяки військовим, волонтерам, поліції й рятувальникам евакуювали 98 людей

За словами Гайдая, у Лисичанську та сусідніх селах залишається до 20 тисяч людей.

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