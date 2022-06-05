ЗСУ зачистили половину Сєвєродонецька від росіян, - Гайдай

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Збройні сили зачистили до половини міста. І половину міста дійсно контролюють наші захисники. Навіть кадирівці вже записують звернення, що це все тимчасово і вони повернуть контроль найближчим часом", - сказав він.

Перехоплені розмови росіян свідчать, що росіяни мають завдання захопити місто та відрізок дороги до 10 червня і наступні п'ять днів вони обстрілюватимуть його з усього озброєння, що є в наявності.

"З перехватів ми розуміємо, що командувач російської армії отримав два завдання. Перше - це до 10 червня захопити місто Сєвєродонецьк. Друге - до 10 червня повністю контролювати трасу Лисичанськ - Бахмут. Тож очікуємо найближчим часом, що всі резерви, які в них є в доступі, всю техніку, весь особовий склад, який вони мають, вони кинуть саме на виконання оцих двох завдань", - розповів Гайдай.

За його словами, в місті залишилось близько 15 тисяч людей. Евакуація із Сєвєродонецька неможлива.

Раніше Сергій Гайдай повідомив, що у бомбосховищах "Азоту" перебуває приблизно 500 людей, серед них є 36 дітей. Вони відмовляються евакуюватись.

Упродовж 5 червня з Лисичанська завдяки військовим, волонтерам, поліції й рятувальникам евакуювали 98 людей.

Згідно з даними Генштабу, росіяни продовжують наступати на Слов'янськ, відновили наступальні дії на Лиманському напрямку та обстрілювали позиції українських захисників у районах Сєверодонецька та Лисичанська.

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