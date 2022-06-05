Росіяни відновили наступ в районі Святогірська, - Генштаб ЗСУ
Росіяни продовжують наступати на Слов'янськ, відновили наступальні дії на Лиманському напрямку та обстрілювали позиції українських захисників у районах Сєверодонецька та Лисичанська
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
На Лиманському напрямку, за підтримки артилерії, противник відновив наступ в районі населеного пункту Святогірськ. У Генштабі повідомили, що ворог має значні втрати у живій силі, озброєнні і техніці. Веде штурмові дії у напрямку населеного пункту Старий Караван. Бойові дії тривають.
Зусилля противника зосереджені на продовженні наступу в напрямку населеного пункту Слов’янськ. Ворог обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Чепіль, Дібрівне, Вірнопілля, Довгеньке та Богородичне. Окупанти безуспішно намагались штурмувати в районах населених пунктів Богородичне та Довгеньке.
На Донецькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах міст Слов’янськ та Лисичанськ. Ворог обстріляв підрозділи наших військ та цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.
Підрозділи РФ також обстріляли населені пункти на Бахмутському напрямку. Окупанти вели штурмові дії в районах населених пунктів Білогорівка та Миколаївка. У Генштабі додають, що бойові дії тривають. Ворог не має успіху.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не було. Армія РФ обстріляла цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Зайцеве, Нью-Йорк, Торецьк, Красногорівка, Мар’їнка, Успенівка, Оріхів та Кам’янське. Також завдавала ударів з літаків поблизу Новоселівки, Нью-Йорка, Мар’їнки та Кам’янського.
На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали позиції наших військ, намагалися вести контрбатарейну боротьбу. Проводили розвідку. Росіяни застосували артилерію в районах населених пунктів Миколаїв, Прибузьке, Луч, Благодатне, Широке і Токареве.
Окупанти штурмували в районі населеного пункту Біла Криниця. Хотіли відновити раніше втрачені позиції. Після вогневого ураження Силами оборони України відійшли назад.
На Харківському напрямку росіяни ведуть активну оборону й обстрілюють цивільну інфраструктуру. Окупанти намагаються втримати зайняті рубежі. Російські військовослужбовці замінували підступи до своїх позицій. Ворог обстрілює українські підрозділи та цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Циркуни, Руські та Черкаські Тишки, Старий Салтів. Завдав ракетних ударів в районі населеного пункту Коротич.
У Генштабі додають, що з метою поповнення підрозділів російські загарбники продовжують заходи примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
- З 24 лютого до 5 червня окупанти втратили 31 150 військових, 1 381 танків, 686 систем артилерії й 548 безпілотників і 3 392 БМП.
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