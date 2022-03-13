Окупанти обстріляли школу в Миколаївській області

Про це повідомляє голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Він додав, що під завалами можуть перебувати люди.

"Окупанти вистрілили по школі в одному з населених пунктів, присипало людей, ми займаємося евакуацією", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці в неділю, 13 березня 2022 року, російська армія атакувала цивільну забудову в містах Чернігів та Баштанка.

Також 13 березня окупанти вдарили по Яворівському полігоні біля Львова. Відомо, що внаслідок обстрілу загинуло 35 людей, ще 134 особи із різним ступенем ураження перебувають у шпиталі.