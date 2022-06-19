Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

"Сьогодні вночі ворог двічі відкривав вогонь зі своєї території по Середино-Будській громаді. З 4 до 5 ранку і потім близько 7.

Гатили з міномету по житловим кварталів міста Середина-Буда", - наголосив він.

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено щонайменше 10 будинків і господарчу споруду. Іще один дім зруйновано через пожежу після влучання російського боєприпасу.

Інформацію про загиблих і постраждалих уточнюють.

17 червня окупанти атакували Сумщину мінометами, "Градом" та безпілотниками, пошкоджено будівлі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb