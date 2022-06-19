Окупанти обстріляли Сумщину: пошкоджено щонайменше 10 будинків
Росіяни 19 червня двічі гатили по Сумщині з мінометів, пошкодили щонайменше 10 будинків і господарчі споруди
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
"Сьогодні вночі ворог двічі відкривав вогонь зі своєї території по Середино-Будській громаді. З 4 до 5 ранку і потім близько 7.
Гатили з міномету по житловим кварталів міста Середина-Буда", - наголосив він.
Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено щонайменше 10 будинків і господарчу споруду. Іще один дім зруйновано через пожежу після влучання російського боєприпасу.
Інформацію про загиблих і постраждалих уточнюють.
- 17 червня окупанти атакували Сумщину мінометами, "Градом" та безпілотниками, пошкоджено будівлі.
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