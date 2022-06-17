Росія 17 червня атакувала Сумщину мінометами, "Градом" та безпілотниками

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Краснопільську громаду атакували 17 червня тричі.

"Після 15:00 залетіло два ворожих безпілотника. Один з них скинув вибуховий пристрій, інший - знищено. Після 19:00 по території громади почався мінометний обстріл з території РФ, 24 приходи. А після 20:00 вороги почали артобстріл з "Градів", усього близько 80 приходів.

Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та господарські приміщення", - йдеться у звіті.

Миропільська громада потерпала від Росії ввечері.

"З 19:30 почався мінометний та артилерійський обстріли Миропільської громади. Загальна кількість розривів - 40 (сорок), з них: 12 мін 120 мм, 15 снарядів 122 мм, 13 снарядів– 152 мм. Жертв в усіх випадках немає", - пише голова Сумської ОВА

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