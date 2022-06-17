Росія 17 червня атакувала Сумщину мінометами, "Градом" та безпілотниками
Російський агресор 17 червня обстріляв Краснопільську та Миропільську громади на Сумщині
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Краснопільську громаду атакували 17 червня тричі.
"Після 15:00 залетіло два ворожих безпілотника. Один з них скинув вибуховий пристрій, інший - знищено. Після 19:00 по території громади почався мінометний обстріл з території РФ, 24 приходи. А після 20:00 вороги почали артобстріл з "Градів", усього близько 80 приходів.
Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та господарські приміщення", - йдеться у звіті.
Миропільська громада потерпала від Росії ввечері.
"З 19:30 почався мінометний та артилерійський обстріли Миропільської громади. Загальна кількість розривів - 40 (сорок), з них: 12 мін 120 мм, 15 снарядів 122 мм, 13 снарядів– 152 мм. Жертв в усіх випадках немає", - пише голова Сумської ОВА
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