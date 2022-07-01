Окупанти обстріляли Сумщину з мінометів: 17 прильотів
На Сумщині вранці 1 липня росіяни обстріляли Есманську громаду з мінометів
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
"Ніч на 1 липня минула спокійно. Але ранок знову розпочався з ворожого обстрілу: росіяни о сьомій ранку гатили по Есманській громаді - 17 мінометних прильотів", - наголосив він.
Загиблих унаслідок російського обстрілу немає.
- 30 червня війська РФ гатили по Білопільській і Новослобідській громадах Сумської області. Було зафіксовано 30 мінометних пострілів.
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