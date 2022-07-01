Росіяни обстріляли дві громади на Сумщині: випущено понад 30 снарядів

Про це повідомив голова Сумської ОВК Дмитро Живицький у телеграм.

Опівдні росіяни обстріляли території Білопільської громади, здійснили 20 мінометних пострілів.

Також о першій годині дня, в районі села Бояро-Лежачі Новослобідської громади зафіксували 15 кулеметних пострілів.

Постраждалих та руйнувань немає.

29 червня на Сумщині росіяни вбили двох мирних мешканців.

А зранку 30 червня російські загарбники обстріляли Юнаківську громаду у Сумській області із самохідних артилерійських установок.

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