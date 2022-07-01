Росіяни обстріляли дві громади на Сумщині: випущено понад 30 снарядів
30 червня війська РФ гатили по Білопільській та Новослобідській громадам Сумської області
Про це повідомив голова Сумської ОВК Дмитро Живицький у телеграм.
Опівдні росіяни обстріляли території Білопільської громади, здійснили 20 мінометних пострілів.
Також о першій годині дня, в районі села Бояро-Лежачі Новослобідської громади зафіксували 15 кулеметних пострілів.
Постраждалих та руйнувань немає.
- 29 червня на Сумщині росіяни вбили двох мирних мешканців.
- А зранку 30 червня російські загарбники обстріляли Юнаківську громаду у Сумській області із самохідних артилерійських установок.
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