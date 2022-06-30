За день рашисти вбили двох мирних мешканців на Сумщині 

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За інформацією Живицького, зранку 29 червня росіяни спробували обстріляти Білопільську громаду з безпілотника, проте наші захисники його знищили. Водночас близько 18:30 була перестрілка з росіянами на прикордонні, внаслідок чого поранення отримала одна людина.

У Краснопільській громаді росіяни гатили з 11-ї до 12-ї, а потім близько о пів на першу дня з мінометів (20 пострілів) і реактивної артилерії та САУ (25 і 47 приходів відповідно). О пів на другу ворожий безпілотник скинув вибуховий пристрій. Унаслідок цих обстрілів загинула одна людина, ще троє – поранені.

Як зазначили у Сумській ОВА, о пів на четверту дня росіяни відкрили мінометний вогонь по населених пунктах Великописарівської громади (3 прильоти), а після цього випустили 10 ракет із гелікоптера, з території РФ.

Унаслідок обстрілів було пошкоджено будинок мирних мешканців та цивільна господарська споруда. Після 20 години росіяни випустили ще 4 ракети. Одна людина загинула, четверо – поранені.

У Хотінській громаді близько 17-ї години зафіксували 14 пострілів з міномета, а за півгодини – ще 3. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань.

Увечері 28 червня росіяни 41 раз обстріляли прикордоння Чернігівщини зі своєї території

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb