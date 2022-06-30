Уранці росіяни обстріляли Сумщину з артилерїі
На Сумщині зранку 30 червня російські загарбники обстріляли Юнаківську громаду із самохідних артилерійських установок
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
Ніч на 30 червня на Сумщині була тихою. Росіяни не обстрілювали території.
"Але ранок у Юнаківській громаді розпочався з 4 пострілів із САУ (самохідна артилерійська установка, - ред.). Жертв та руйнувань, на щастя, немає", - зауважив Дмитро Живицький.
- 29 червня на Сумщині росіяни вбили двох мирних мешканців.
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