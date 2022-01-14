Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Водяного
Станом на 17:00 14 січня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.
Так, поблизу Водяного окупант відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил унаслідок дій ворога немає.
- Нагадаємо, 13 січня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
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