Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Водяного

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

Так, поблизу Водяного окупант відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил унаслідок дій ворога немає.



