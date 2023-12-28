Окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині: загинула літня жінка
Уранці 28 грудня російська окупаційна армія обстріляла Вовчанськ на Харківщині, внаслідок чого загинула літня жінка. Ще одна місцева жителька дістала поранення
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріл відбувся близько 10 ранку. Стріляли попередньо з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).
"На жаль, 66-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні. Також на місці надають медичну допомогу 63-річній місцевій жительці", - написав Синєгубов.
Окрім того, внаслідок обстрілу загорівся автомобіль. На місці працюють правоохоронці.
- Днями голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що головною метою російських окупантів наразі є контроль над Куп'янськом-Вузловим.
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