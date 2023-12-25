Синєгубов назвав основну ціль російських окупантів на Харківщині
Головною метою російських окупантів наразі є контроль над Куп'янськом-Вузловим. При цьому не слід виключати ймовірність наступу на Харків
Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що окупанти намагаються захопити Синьківку, наступають біля Іванівки та Петропавлівки.
"Захоплення Синьківки дасть можливість просуватися далі та створити передумови для блокування Куп'янська. Та головна ціль – Куп'янськ-Вузловий (великий залізничний вузол – ред.). Але щоб до нього дістатися, потрібно захопити частину міста Куп'янськ. Ці плани ми розуміємо, ці плани розуміють наші Збройні Сили. Тому адекватно реагуємо", - сказав очільник ОВА.
При цьому, за словами Синєгубова, ймовірний також повторний наступ на Харків.
"Звичайно, знаємо про такі їхні наміри, вони дійсно є. І знаємо, що вони будуть враховувати помилки весни минулого року. Але ж ми також протягом цих двох років війни не стояли на місці ні в технічному, ні в кадровому плані. Ми готові. Чітко розуміємо – розслаблятися зарано", - підкреслив чиновник.
- За даними Генштабу, минулої доби на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 15 атак ворога в районі Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де противник марно намагався прорвати оборону наших військ. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах Петропавлівки та Кислівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
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