Синєгубов назвав основну ціль російських окупантів на Харківщині

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що окупанти намагаються захопити Синьківку, наступають біля Іванівки та Петропавлівки.

"Захоплення Синьківки дасть можливість просуватися далі та створити передумови для блокування Куп'янська. Та головна ціль – Куп'янськ-Вузловий (великий залізничний вузол – ред.). Але щоб до нього дістатися, потрібно захопити частину міста Куп'янськ. Ці плани ми розуміємо, ці плани розуміють наші Збройні Сили. Тому адекватно реагуємо", - сказав очільник ОВА.

При цьому, за словами Синєгубова, ймовірний також повторний наступ на Харків.

"Звичайно, знаємо про такі їхні наміри, вони дійсно є. І знаємо, що вони будуть враховувати помилки весни минулого року. Але ж ми також протягом цих двох років війни не стояли на місці ні в технічному, ні в кадровому плані. Ми готові. Чітко розуміємо – розслаблятися зарано", - підкреслив чиновник.