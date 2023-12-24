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Головна Війна з Росією Протягом доби росіяни 23 рази штурмували українські позиції на лівобережжі Херсонщини, - Генштаб ЗСУ

Протягом доби росіяни 23 рази штурмували українські позиції на лівобережжі Херсонщини, - Генштаб ЗСУ

24 грудня, 2023 неділя
19:34
Війна з Росією

Протягом доби, 24 грудня 2023 року, на фронті відбулось 48 бойових зіткнень. Найбільшою ворожа активністю була на Куп'янському напрямку. Українські сили на лівому березі Херсонщини тримаються

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 24 грудня.

Статистика ворожих обстрілів

"Ворог активно застосувує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу “FPV”, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість артилерійських обстрілів. Так, в операційній зоні ОСУВ Хортиця кількість ворожих артилерійських обстрілів складає понад 1000 на добу", - наголошують у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Загалом протягом росіяни завдали 29 авіаційних ударів та здійснили 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - заявляє українське командування.

Ситуація на основних напрямках фронту

Оперативне становище на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Клюси, Блешня, Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Прогрес, Волфине, Басівка, Миропілля Сумської області; Гур'їв Козачок, Ветеринарне, Гатище, Бударки, Тополі Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 15 атак ворога в районі Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кислівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів поблизу Ямполівки та Торського Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 - в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Очеретине, Тоненьке, Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Керамік, Очеретине, Степове, Авдіївка, Карлівка, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Олександропіль, Красногорівка, Курахове, Мар'їнка, Катеринівка, Єлизаветівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки біля Роботиного та південніше Гуляйполя Запорізької області, де противник безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Оріхів, Новоандріївка, П'ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Тягинка, Херсон, Комишани, Білозерка та Очаків Миколаївської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби здійснив 23 безуспішні штурмові дії, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби та пункт управління противника.

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. Найактивніше росіяни атакували в районі Авдіївки. Попри це, Збройні Сили вивели з ладу 800 окупантів, 28 артсистем та 17 бронемашин.
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