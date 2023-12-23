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Протягом доби на фронті відбулось 57 боєзіткнень, Сили оборони відбили 31 атаку ворога на Авдіївському напрямку, - Генштаб

23 грудня, 2023 субота
19:15
Війна з Росією Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові

Протягом доби, 23 грудня, на фронті відбулось 57 бойових зіткнень. ЗСУ тримають оборону на лівобережжі Дніпра, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 23 грудня.

Ворожі обстріли України

Ворог завдав 11 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив 21 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Росіяни збільшили кількість артилерійських обстрілів. Так, в операційній зоні ОСУВ Хортиця щодоби кількість ворожих артилерійських обстрілів складає понад 1 тисячу.

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Леонівка, Червоний Хутір Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Блешня, Леонівка Чернігівської області; Олексіївка, Станичне, Садки Сумської області; Козача Лопань, Бологівка, Великий Бурлик, Ізбицьке, Строївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 19 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 12 атак поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Авдіївка, Ласточкине Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки в районі Роботиного Запорізької області, де противник, безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали місто Херсон та Очаків Миколаївської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 15 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 18 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 зенітно-ракетних засобах противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 2 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських засоби, 3 склади боєприпасів та пункт управління противника.

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень. Збройні Сили ліквідували 1040 російських військових та три винищувачі.
Україна
Росія
Запоріжжя
ЗСУ
Авдіївка
Бахмут
Куп'янськ
Лиман
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