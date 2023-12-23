Українські війська за добу знищили 1040 окупантів, 3 літаки й 36 артсистем, - Генштаб

Про це 23 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 23 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

особового складу - близько 352 390 (+1040) осіб

танків ‒ 5854 (+17)

бойових броньованих машин ‒ 10 871 (+28)

артилерійських систем – 8286 (+36)

РСЗВ – 932 (+0)

засобів ППО ‒ 611 (+0)

літаків – 327 (+3)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6384 (+19)

крилатих ракет ‒ 1613 (+0)

кораблів/катерів ‒ 22 (+0)

підводних човнів - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 10 995 (+51)

спеціальної техніки - 1223 (+6)

Зведення Генштабу

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога в районі Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області, де відбито 4 атаки.

На Шахтарському напрямку ЗСУ відбили атаку ворога західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив 17 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та з втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Армія РФ завдала ракетного та 40 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетного та 40 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів.

Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 23 БПЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною 19 ударних дронів знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Костобобрів Чернігівської області; Синьківка, Харківської області; Катеринівка, Торецьк, Ласточкине, Авдіївка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області; Роботине, Оріхів Запорізької області; Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили 2 склади боєприпасів та 2 пункти управління противника

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також протиповітряною обороною знищено 3 винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 2 пункти управління противника.