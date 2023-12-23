ППО України ліквідували усі дев'ять "шахедів"
Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Одеської та Хмельницької областей знищено усі дев'ять "шахедів"
Про це повідомляє штаб ПС ЗСУ.
"Із 18.00 вечора 22 грудня до опівночі 23 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу Shahed із районів Балаклава – Крим, Приморсько-Ахтарськ РФ", - йдеться у повідомленні
Повітряні сили ЗСУ знищили усі дев’ять "шахедів" у межах Одеської та Хмельницької областей.
- Нагадаємо, увечері 22 грудня Росія запустила "шахеди" з південного та північного напрямку.
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