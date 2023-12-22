РФ атакує Україну дронами: на Одещині збили 7 "шахедів"
Ввечері 22 грудня Росія почала запускати "шахеди" з південного та північного напрямку. Дрони атакували Одеську область, інші - летять через центр країни
Про це повідомляють Повітряні Сили.
Після 18 години для Одещини оголосили загрозу ударних безпілотників.
Вони рухались в області за трьома напрямками:
1. З Чорного моря в напрямку Коблево Миколаївської області.
2. В Білгород-Дністровському районі курсом на північ.
3. З Чорного моря в напрямку Татарбунарського району.
О 20-ій годині ПС повідомили про відбій загрози для регіону.
Згодом ПС оголосили про загрозу дронів на Херсонщині та Дніпропетровщині.
"Рух ударних БПЛА типу "Shahed" через Миколаївську/Дніпропетровську області в напрямку Кіровоградщини", - йшлось у повідомленні о 20:41.
Далі БПЛА були в Кіровоградській області та рухались в напрямку Черкащини.
О 22:22 ПС повідомили: БПЛА в Черкаській області (Уманський район), курс західний.
О 22:35 тривогу оголосили на Вінниччині. О 22:55 ПС зазначили, що повітряна тривога на Сумщини через загрозу ударних БПЛА.
Також "шахеди" в східній частині Вінниччини, курсом на захід
Одещина
Очільник ОВА Олег Кіпер повідомив, що в Одеському районі під час роботи сил ППО, вибуховою хвилею пошкоджено скління одного з навчальних закладів. Загиблих та постраждалих немає.
У Силах оборони Півдня додали, що 7 ворожих цілей збиті силами протиповітряної оборони.
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