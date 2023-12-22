Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Новини РФ атакує Україну дронами: на Одещині збили 7 "шахедів"
Оновлено

РФ атакує Україну дронами: на Одещині збили 7 "шахедів"

22 грудня, 2023 п'ятниця
23:00
Новини

Ввечері 22 грудня Росія почала запускати "шахеди" з південного та північного напрямку. Дрони атакували Одеську область, інші - летять через центр країни

Про це повідомляють Повітряні Сили.

Після 18 години для Одещини оголосили загрозу ударних безпілотників.

Вони рухались в області за трьома напрямками:

1. З Чорного моря в напрямку Коблево Миколаївської області.
2. В Білгород-Дністровському районі курсом на північ.
3. З Чорного моря в напрямку Татарбунарського району.

О 20-ій годині ПС повідомили про відбій загрози для регіону.

Згодом ПС оголосили про загрозу дронів на Херсонщині та Дніпропетровщині.

"Рух ударних БПЛА типу "Shahed" через Миколаївську/Дніпропетровську області в напрямку Кіровоградщини", - йшлось у повідомленні о 20:41.

Далі БПЛА були в Кіровоградській області та рухались в напрямку Черкащини.

О 22:22 ПС повідомили: БПЛА в Черкаській області (Уманський район), курс західний.

О 22:35 тривогу оголосили на Вінниччині. О 22:55 ПС зазначили, що повітряна тривога на Сумщини через загрозу ударних БПЛА.
Також "шахеди" в східній частині Вінниччини, курсом на захід 

Одещина

Очільник ОВА Олег Кіпер повідомив, що в Одеському районі під час роботи сил ППО, вибуховою хвилею пошкоджено скління одного з навчальних закладів. Загиблих та постраждалих немає. 

У Силах оборони Півдня додали, що 7 ворожих цілей збиті силами протиповітряної оборони. 

Читайте також:
Новорічне привітання Путіна. 2022 рік
21 грудня, 2023 четвер
На Новий рік у Москві скасували салюти, а в Кремлі знову не буде застілля
паспорт РФ
21 грудня, 2023 четвер
СБУ виявила у голови ВККС Ігнатова громадянство Росії, - ЗМІ
22 грудня, 2023 п'ятниця
Німеччина має намір додатково надати Україні 40 БМП Marder
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.54
    Купівля 37.54
    Продаж 38.13
  • EUR
    Купівля 40.99
    Продаж 42
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
22 грудня
23:32
Авдіївка
Можливе захоплення Авдіївки та Мар'їнки стануть тактичними успіхами РФ, - Генштаб Естонії
23:00
Олексій Печій
Ведучий "24 Каналу" Олексій Печій виїхав з України та заявив, що не повернеться
22:54
Ексклюзив
на фото Володимир Зеленський
За результат цієї війни відповідатиме персонально Зеленський та його генерали, - Данилюк-Єрмолаєва
22:52
Україна повернула з Росії чотирьох своїх громадян
22:40
"Манчестер Сіті", Ліга чемпіонів
"Ман Сіті" розгромив "Флуміненсе" у фіналі клубного ЧС з футболу
22:24
Рада безпеки ООН
Рада безпеки ООН проголосувала за резолюцію щодо Гази, США та Росія утримались
22:23
OPINION
Віталій Портников
США знайшли слабке місце Росії. Колонка Віталія Портникова
21:54
білорусь та Україна
Кабмін ініціював розірвання угоди про зону вільної торгівлі з Білоруссю
21:48
Оновлено
Радослав Сікорський
Очільник МЗС Польщі під час зустрічі із Зеленським анонсував візит Туска до України
21:43
Оновлено
СБУ викрила високопосадовця Міноборони: той намагався розікрасти майже 1,5 млрд грн на боєприпасах
21:26
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Тривають контратаки з кількох напрямків, РФ перекидає сили з Бахмута під Авдіївку. Воєнні підсумки тижня
21:26
олімпіада 2024
Олімпійські ігри-2024: росіяни та білоруси не братимуть участі в змаганнях з кінного спорту
20:43
Олександр Камишін
Мільйон дронів: у МінСтратегПромі відреагували на обіцянку Зеленського
20:39
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Протягом доби на фронті відбулось 60 боєзіткнень, ворог здійснив 17 безуспішних штурмових дій на лівобережжі Дніпра, - Генштаб
20:03
зеленський Шольц
"Німеччина готує другий фронт у війні з РФ": у мережі поширюється новий ворожий фейк
20:01
Зенітки Gepard, боєприпаси для Leopard та снаряди: Німеччина передала новий пакет допомоги Україні
20:00
Огляд
НАТО, державний прапор України
Що таке стандарти НАТО, які Україна роками впроваджує. Пояснюємо їхню важливість
20:00
OPINION
Анатолій Амелін
Про добрі й погані новини наступного року
19:39
Ентоні Джошуа
Джошуа та Вайлдер пройшли зважування перед боями у Саудівській Аравії
19:26
Кабмін
В Україні заборонили приватизацію державного та комунального майна на територіях активних бойових дій
19:23
ГУР
У ГУР назвали головні цілі Росії у війні проти України на 2024 рік
19:20
росія хакер
Російські хакери надсилають листи зі шкідливим програмним забезпеченням під виглядом повідомлень "Київстару", - Держспецзв'язку
19:05
Укриття у школах
У Києві під час повітряної тривоги обвалилася стеля в укритті школи: призначено службову перевірку
19:03
Ліонель Мессі та Луїс Суарес, Барселона
Легендарний футболіст "Барселони" гратиме з Мессі за "Інтер Маямі"
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 667 дня війни: 3 російські Су-34 збили на південному напрямку, а український фільм потрапив у шортлист "Оскара"
18:56
Ексклюзив
РЕБ, Р-330Ж «Житель»
Українські компанії мають підходи, які відсутні у світових лідерів: директор компанії НВЦ “Інфозахист” про нові технології для поля бою
18:47
Морські дрони
Україна утворила 200-мильну смугу безпеки в Чорному морі завдяки морським дронам, - ГУР
18:36
Швеція
У Туреччині назвали дату розгляду в парламенті заявки Швеції на членство в НАТО
18:31
Огляд
зерно, пшениця, комбайн
Менше пшениці, більше нішевих культур: як блокада експорту змінює український агросектор та чого чекати у новому році
18:30
На фото: номер "Дизель шоу"
Шеф-редактор "Дизель шоу" відповів на закиди щодо жартів про російську окупацію
18:26
Володимир Зеленський
"Українські військові погрожують Зеленському": росіяни запустили новий фейк
18:18
Ексклюзив
ворожий Су-34
Методом засади: авіаційний експерт Романенко припустив, як могли бути знищені три ворожих Су-34
18:10
Tesla авто
У США Tesla відкликала понад 120 тис. авто
18:03
усиновлення
На початку 2024 року в Україні запрацює єдина державна платформа про усиновлення
18:03
OPINION
Христина Лукащук
Про війну не треба говорити. Про неї потрібно слухати
18:01
Огляд
"Подорож до Вифлеєма"
Із "Маестро" у "Зиму і казку": що подивитися на вихідних
17:58
Окупанти другий день поспіль ударили по Торецьку: загинула людина, є поранені
17:56
Артем Довбик, "Жирона"
Трансферна вартість українського бомбардира Довбика виросла на 13 млн євро
17:47
Дмитро Пєсков
У Кремлі пригрозили юридичними наслідками у відповідь на заморозку США російських активів на $300 млрд
17:44
Злата Огнєвіч
"Кошти, які я планувала задонатити на ЗСУ, зникли": Злата Огнєвіч скасувала концерти через шахраїв
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV