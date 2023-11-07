Окупанти обстріляли з артилерії Нікопольщину: постраждав чоловік, пошкоджені будинки і храм
Росіяни з вечора понеділка, 6 листопада, здійснили декілька артилерійських обстрілів Нікопольського району Дніпропетровської області, унаслідок чого поранення отримав чоловік, також пошкоджено храм і будинки
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Від вечора ворог тричі бив по Нікопольщині з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.
Фото: Дніпропетровська ОВА
Зазначається, що у Нікополі постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.
Фото: Дніпропетровська ОВА
Крім того, росіяни пошкодили храм у місті, 7 приватних будинків, господарську споруду, дві автівки, лінію електропередач та газогони.
Фото: Дніпропетровська ОВА
Також під удар потрапили Марганецька та Червоногригорівська громади. Там минулося без постраждалих.
Фото: Дніпропетровська ОВА
- Напередодні, удень 5 листопада, армія РФ також завдала удару по Мирівській і Марганецькій громадам Нікопольського району Дніпропетровської області, унаслідок чого один чоловік загинув, двоє цивільних отримали поранення.
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