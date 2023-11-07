Окупанти обстріляли з артилерії Нікопольщину: постраждав чоловік, пошкоджені будинки і храм

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Від вечора ворог тричі бив по Нікопольщині з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Зазначається, що у Нікополі постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Крім того, росіяни пошкодили храм у місті, 7 приватних будинків, господарську споруду, дві автівки, лінію електропередач та газогони.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Також під удар потрапили Марганецька та Червоногригорівська громади. Там минулося без постраждалих.

Фото: Дніпропетровська ОВА