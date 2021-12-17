Окупанти обстріляли з гранатометів Травневе і Новотошківське
Станом на 17:00 17 грудня, російські окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню в зоні Операції об'єднаних сил
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
Окупанти стріляли по українських позиціях в напрямку Травневого з автоматичних станкових гранатометів.
Біля Новотошківського російські найманці відкрили вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Втрат серед українських військовослужбовців немає.
Сили ЗСУ відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли, не застосовуючи забороненого Мінськими угодами озброєння.
- Нагадаємо, 17 грудня українська розвідка повідомила, що окупанти стягують на Донбас танки, міномети й артилерійські установки та облаштовують нові вогневі позиції.
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