Окупанти обстріляли з гранатометів Травневе і Новотошківське

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Окупанти стріляли по українських позиціях в напрямку Травневого з автоматичних станкових гранатометів.

Біля Новотошківського російські найманці відкрили вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.



Сили ЗСУ відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли, не застосовуючи забороненого Мінськими угодами озброєння.

Нагадаємо, 17 грудня українська розвідка повідомила, що окупанти стягують на Донбас танки, міномети й артилерійські установки та облаштовують нові вогневі позиції.