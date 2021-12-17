Окупанти стягують на Донбас танки, міномети й артилерійські установки та облаштовують нові вогневі позиції, - розвідка
У п’ятницю, 17 грудня, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські окупаційні війська на Донбасі посилюють свої позиції
Про це йдеться на сторінці ГУР Міноборони у Facebook.
"Командування ЗС РФ підвищує рівень готовності до застосування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Зокрема, противник розміщує додаткові засоби вогневого ураження (танки, міномети, 122-мм гаубиці та самохідні артилерійські установки) з порушенням домовленостей про відведення важкого озброєння", - йдеться у повідомленні.
Окрім розміщення техніки, окупанти займаються обладнанням нових основних та запасних вогневих позицій. Також збройні сили РФ підготовляють склади для зберігання танкових і артилерійських боєприпасів у тих населених пунктах, які наближені до лінії зіткнення.
"Водночас у з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів постійно проводяться уточнення цілей артилерійськими та мінометними розрахунками для ураження об’єктів на позиціях Об’єднаних сил", - повідомляє українська розвідка.
У Міноборони також зазначають, що командування російських військ комплектує артилерійські та мінометні підрозділи найманцями з Росії, адже серед місцевого населення тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей недостатньо підготовлених кадрів.
- Нагадаємо, 16 грудня стало відомо, що Росія провела військові навчання у Чорному морі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.09
Купівля 27.09Продаж 27.33
-
EUR
Купівля 30.55Продаж 30.97
- Актуальне
- Важливе