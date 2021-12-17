Окупанти стягують на Донбас танки, міномети й артилерійські установки та облаштовують нові вогневі позиції, - розвідка

Про це йдеться на сторінці ГУР Міноборони у Facebook.

"Командування ЗС РФ підвищує рівень готовності до застосування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Зокрема, противник розміщує додаткові засоби вогневого ураження (танки, міномети, 122-мм гаубиці та самохідні артилерійські установки) з порушенням домовленостей про відведення важкого озброєння", - йдеться у повідомленні.

Окрім розміщення техніки, окупанти займаються обладнанням нових основних та запасних вогневих позицій. Також збройні сили РФ підготовляють склади для зберігання танкових і артилерійських боєприпасів у тих населених пунктах, які наближені до лінії зіткнення.

"Водночас у з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів постійно проводяться уточнення цілей артилерійськими та мінометними розрахунками для ураження об’єктів на позиціях Об’єднаних сил", - повідомляє українська розвідка.

У Міноборони також зазначають, що командування російських військ комплектує артилерійські та мінометні підрозділи найманцями з Росії, адже серед місцевого населення тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей недостатньо підготовлених кадрів.



Нагадаємо, 16 грудня стало відомо, що Росія провела військові навчання у Чорному морі.