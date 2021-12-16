Росія провела військові навчання у Чорному морі
Російські військові провели навчання у Чорному морі у районі окупованого Криму
Звіт про навчання опублікував сайт Міноборони РФ.
Зазначається, що за задумом навчання, в акваторії Чорного моря знайшли надводний корабель умовного противника з групою диверсантів на борту. У ролі корабля умовного супротивника виступав екіпаж сторожового корабля "Ладний".
У Міноборони РФ повідомили, що для виконання завдання з комбінованого знищення цілі у повітря було піднято групу літаків зі складу морської авіації та ППО ЧФ, а розрахунки БПКРК "Бастіон", дислоковані на території окупованого півострова Крим, здійснили марш у позиційний район та приготували ракетні комплекси до застосування.
"На першому етапі навчання екіпажі багатоцільових винищувачів Су-30СМ та фронтових бомбардувальників Су-24М відпрацювали захід на бойовий курс із нанесенням навчальних ракетних та бомбових ударів по надводній цілі", - йдеться у повідомленні.
У свою чергу, на другому етапі розрахунки комплексу "Бастіон" взяли корабель так званого супротивника в супровід, привели установку до бою та відпрацювали алгоритм дій щодо завдання ракетних ударів по умовній цілі методом електронних пусків.
У навчанні брали участь понад 200 військовослужбовців, 4 літаки Су-30СМ, 2 літаки Су-24М та дивізіон БПКРК "Бастион" зі складу ракетно-артилерійського з'єднання ЧФ.
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