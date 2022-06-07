Окупанти обстріляли з "ураганів" Дніпропетровщину, є постраждалий

Про це передають голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та голова ДОР Микола Лукашук.

Криворізький район знову був під обстрілами. Вночі ворог ударив з "ураганів" по Зеленодольській громаді.

У Великій Костромці пошкоджено декілька домоволодінь. Поранено 46-річного чоловіка. Він у лікарні.

За словами Лукашука, чоловік дістав осколкове поранення ноги.

"Протягом ночі повторних обстрілів Криворізького району не зафіксовано, у всіх інших - нині спокійно. Наразі ситуація на Дніпропетровщині контрольована. В кожному куточку області майорить синьо-жовтий стяг, і так буде завжди", - додав він.

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