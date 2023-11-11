Окупанти обстріляли житлові квартали в Торецьку на Донеччині: загинули літні чоловік і жінка
11 листопада російська армія обстріляла, імовірно з артилерії, житлову інфраструктуру міста Торецьк Донецької області. Від отриманих поранень загинули 61-річна жінка та 65-річний чоловік
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
"Влучання ворожих снарядів відбулись у житловій забудові, де поряд з приватним сектором розташовані багатоквартирні будинки", - йдеться у повідомленні.
Під російський вогонь потрапила 61-річна жінка, яка йшла вулицею, та чоловік 65 років, що їхав на велосипеді. Вони дістали тілесні ушкодження, які виявились несумісними з життям.
Також в результаті, імовірно, артилерійського обстрілу розтрощені вікна і двері житлових будинків та господарських споруд, зруйновані плити перекриття, понівечені дахи й покрівля.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Фото: https://t.me/Donetsk_obl_prokuratura
Фото: https://t.me/Donetsk_obl_prokuratura
- Російська окупаційна армія в суботу, 11 листопада, вдарила по багатоквартирному будинку в Херсоні та обстріляла передмістя, внаслідок чого поранень зазнали четверо людей.
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