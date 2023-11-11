Окупанти обстріляли житлові квартали в Торецьку на Донеччині: загинули літні чоловік і жінка

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"Влучання ворожих снарядів відбулись у житловій забудові, де поряд з приватним сектором розташовані багатоквартирні будинки", - йдеться у повідомленні.

Під російський вогонь потрапила 61-річна жінка, яка йшла вулицею, та чоловік 65 років, що їхав на велосипеді. Вони дістали тілесні ушкодження, які виявились несумісними з життям.

Також в результаті, імовірно, артилерійського обстрілу розтрощені вікна і двері житлових будинків та господарських споруд, зруйновані плити перекриття, понівечені дахи й покрівля.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: https://t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Фото: https://t.me/Donetsk_obl_prokuratura