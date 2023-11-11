Росіяни вдарили по багатоквартирному будинку в Херсоні та передмістю: четверо поранених
Російська окупаційна армія в суботу, 11 листопада, вдарила по багатоквартирному будинку в Херсоні та обстріляла передмістя, внаслідок чого поранень зазнали четверо людей
Про це інформує Херсонська ОВА.
Росіяни вдарили по центральній частині Херсона близько 15:20. Ворожий снаряд влучив у багатоквартирний будинок: поранень зазнали двоє людей.
"Поранення голови, шиї та ніг середнього ступеня тяжкості отримала 29-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні. У 53-річної херсонки – контузія та травма ноги. Потерпілій надали медичну допомогу, подальше лікування вона проходитиме амбулаторно", - розповіли в ОВА.
Про обстріл передмістя Херсона повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Він зазначив, що окупанти атакували передмістя близько 15:00. Внаслідок обстрілу постраждали дві жінки. Одну з них ушпиталили. Стан 30-річної постраждалої - середньої тяжкості.
"Отримала поранення ще одна жінка. Після обстеження та надання медичної допомоги її направили на амбулаторне лікування", - додав Мрочко.
- Вночі 11 листопада російські терористи атакували селище Чорнобаївка Херсонської області. Унаслідок ворожого обстрілу поранення отримав чоловік.
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