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Окупанти вночі "Градами" обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині: постраждав чоловік

11 листопада, 2023 субота
14:13
Війна з Росією Херсон

Вночі 11 листопада російські терористи атакували селище Чорнобаївка Херсонської області. Унаслідок ворожого обстрілу поранення отримав чоловік

Про це пише Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що близько 01:00 ворог, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляв село Чорнобаївка Херсонського району. 

Із множинними вогнепальними осколковими пораненнями та переломами госпіталізовано 72- річного чоловіка. 

Також близько 12:35 окупанти масовано обстріляли середмістя Херсона. Пошкоджено низку багатоквартирних та приватних будинків, господарчих споруд, автівки. Люди не постраждали.

  • Російські окупанти 10 листопада вдарили по селу Тягинка та селищу Новорайське Херсонської області, внаслідок чого поранень зазнали шестеро людей.

Україна
російська армія
Херсон
Херсонщина
ракетний удар
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