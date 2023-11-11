Окупанти вночі "Градами" обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині: постраждав чоловік
Вночі 11 листопада російські терористи атакували селище Чорнобаївка Херсонської області. Унаслідок ворожого обстрілу поранення отримав чоловік
Про це пише Херсонська обласна прокуратура.
Зазначається, що близько 01:00 ворог, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляв село Чорнобаївка Херсонського району.
Із множинними вогнепальними осколковими пораненнями та переломами госпіталізовано 72- річного чоловіка.
Також близько 12:35 окупанти масовано обстріляли середмістя Херсона. Пошкоджено низку багатоквартирних та приватних будинків, господарчих споруд, автівки. Люди не постраждали.
- Російські окупанти 10 листопада вдарили по селу Тягинка та селищу Новорайське Херсонської області, внаслідок чого поранень зазнали шестеро людей.
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