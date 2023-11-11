Окупанти вночі "Градами" обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині: постраждав чоловік

Про це пише Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що близько 01:00 ворог, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляв село Чорнобаївка Херсонського району.

Із множинними вогнепальними осколковими пораненнями та переломами госпіталізовано 72- річного чоловіка.

Також близько 12:35 окупанти масовано обстріляли середмістя Херсона. Пошкоджено низку багатоквартирних та приватних будинків, господарчих споруд, автівки. Люди не постраждали.