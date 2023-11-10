Росіяни обстріляли два населені пункти Херсонщини: загинув чоловік, 6 поранених

Згодом очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що кількість жертв внаслідок обстрілу Новорайського збільшилась.

Стало відомо, про загиблого 61-річного чоловіка: він отримав травми несумісні з життям. Ще четверо людей перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

"Це 56-річний чоловік та троє жінок, 66, 36 та 66 років. Ще одній місцевій жительці, 55 років, медичну допомогу надали на місці", - додав Прокудін.

Про обстріли інформувала Херсонська ОВА.

"Російська армія продовжує бити по Херсонщині. Є постраждалі серед цивільних", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки по Тягинці поранення отримала 67-річна жінка. Наразі вона в лікарні, медики надають їй допомогу. Потерпіла зазнала поранень середньої тяжкості.

Також у лікарню через російський обстріл потрапили 66-річна та 35-річна жінки. Вони зазнали поранень у селищі Новорайське.