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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Росіяни обстріляли два населені пункти Херсонщини: загинув чоловік, 6 поранених

10 листопада, 2023 п'ятниця
17:41
Війна з Росією наслідки російського обстрілу, місто Берислав (Херсонщина)

Російські окупанти в п'ятницю, 10 листопада, вдарили по селу Тягинка та селищу Новорайське Херсонської області, внаслідок чого поранень зазнали шестеро людей

Згодом очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що кількість жертв внаслідок обстрілу Новорайського збільшилась. 

Стало відомо, про загиблого 61-річного чоловіка: він отримав травми несумісні з життям. Ще четверо людей перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості. 

"Це 56-річний чоловік та троє жінок, 66, 36 та 66 років. Ще одній місцевій жительці, 55 років, медичну допомогу надали на місці", - додав Прокудін. 

Про обстріли інформувала Херсонська ОВА. 

"Російська армія продовжує бити по Херсонщині. Є постраждалі серед цивільних", - йдеться в повідомленні. 

Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки по Тягинці поранення отримала 67-річна жінка. Наразі вона в лікарні, медики надають їй допомогу. Потерпіла зазнала поранень середньої тяжкості. 

Також у лікарню через російський обстріл потрапили 66-річна та 35-річна жінки. Вони зазнали поранень у селищі Новорайське. 

  • Того ж дня окупанти вдарили по Нікополю з дронів. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка та зазнав поранень чоловік. 

Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
окупанти
воєнні злочини Росії
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