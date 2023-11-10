РФ атакувала Нікополь дронами: загинула жінка, є поранений
Російська окупаційна армія в п'ятницю, 10 листопада, вдарила по Нікополю з дронів, унаслідок чого загинула жінка та зазнав поранень чоловік
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що росіяни атакували Нікополь після обіду. Вони вдарили по місту двома дронами-камікадзе.
"Загинула 67-річна жінка. Осколкові поранення отримав чоловік 68 років. Він ушпиталений. Наслідки атак уточнюються", - вказав Лисак.
- У ніч з 9 на 10 листопада російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. ППО знищила всі цілі у Київській та Черкаській областях, в останній є пошкодження приватного сектору уламками.
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