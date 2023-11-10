Над Київщиною зафіксували БПЛА. Працює ППО
У ніч з 9 на 10 листопада російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України
Про це повідомляє Київська ОВА.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
Українців закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу ППО.
Станом на 3:07 повітряну тривогу оголосили на Черкащині, Київщині та Чернігівщині.
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