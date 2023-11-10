Нічна атака РФ: сили ППО знищили 4 "шахеди" та ракету Х-59

Про це повідомляють Повітряні сили.

Загалом окупанти випустили шість ударних БПЛА Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край), одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну КАР Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Сили ППО знищили п’ять ударних БПЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей.

Спершу про це написав Генштаб ЗСУ.

Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 5 ударних БПЛА типу Shahed-136/131.

Зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони знищено 4 ворожих безпілотники.