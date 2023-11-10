Нічна атака РФ: сили ППО знищили 4 "шахеди" та ракету Х-59
Російські терористи в ніч проти 10 листопада запустили по території України 5 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 та ракети Х-59 і Х-31. Українські сили ППО знищили всі дрони та ракету Х-59
Про це повідомляють Повітряні сили.
Загалом окупанти випустили шість ударних БПЛА Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край), одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну КАР Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини.
Сили ППО знищили п’ять ударних БПЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей.
Спершу про це написав Генштаб ЗСУ.
Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 5 ударних БПЛА типу Shahed-136/131.
Зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони знищено 4 ворожих безпілотники.
- У ніч з 9 на 10 листопада російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. На Київщині працювала ППО.
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