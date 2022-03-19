Окупанти обстріляли житлові райони Кремінної з "градів"
18 березня у Кремінній на Луганщині росіяни обстріляли з "градів" житлові будинки
Про це заявили в МВС.
"18 березня рано вранці російські окупанти здійснили обстріл житлових районів м. Кремінна. У містах обстрілів, поблизу приватних домоволодінь, немає жодних військових об'єктів, блокпостів та навіть об’єктів інфраструктури. Російські війська навмисно обстрілюють житлові квартали, де мешкають мирні громадяни", - наголосили правоохоронці.
У МВС зазначили, що окупанти вели вогонь із "Градів".
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