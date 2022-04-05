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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Окупанти перегруповують війська та зосереджують зусилля на підготовці наступу на сході, щоб встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей, - Генштаб

Окупанти перегруповують війська та зосереджують зусилля на підготовці наступу на сході, щоб встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей, - Генштаб

5 квітня, 2022 вiвторок
07:29
війна з Росією окупанти

Російська армія здійснює перегрупування військ і зосереджує зусилля на підготовці наступальної операції на східних напрямках

Про це передає Генштаб.

"Розпочалася сорок перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог здійснює перегрупування військ та зосереджує зусилля на підготовці наступальної операції на сході нашої держави. Мета - встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Противник намагається покращити положення підрозділів в Таврійському та Південнобузькому операційних районах", - йдеться в повідомленні.

Також триває переміщення виведених з Полісся та Сіверщини підрозділів до нових районів оперативного призначення. Завершено передислокацію військ  Центрального військового округу з території України. Визначені підрозділи зі складу вищезазначених, після завершення відновлення боєздатності, будуть переміщені в район населеного пункту Валуйки та включені до складу наступальних угруповань військ. 

Відзначається рух колон озброєння та військової техніки по території Республіки Білорусь у напрямку залізничних станцій Гомель, Єльськ та Мозир для завантаження на залізничні ешелони. Значна частина літаків та вертольотів повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації перебазовано з аеродромів Республіки Білорусь на територію Росії.

"Силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, балтійського та північного флотів ворог зосередив основні зусилля на підготовці до відновлення наступальних дій, а також спробі оточення угруповання Об’єднаних сил. Противник здійснює поповнення запасів продовольства, паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Російські окупанти продовжують блокувати Харків, постійними артилерійськими обстрілами й далі нищать житлові квартали та інфраструктуру міста.

У напрямку на Слов’янськ ворог намагається відновлювати наступальні дії. У напрямку на Барвінкове має частковий успіх, просунувся на 7 км, взяв під контроль населений пункт Бражківка. Також, силами до батальйонної тактичної групи 1-го танкового полку наступав у напрямку на населений пункт Сулигівка, успіху не мав.

Для покращення руху військ на напрямку та забезпечення переправи через річку Сіверський Донець проводить роботи з відновлення мосту в місті Ізюм.

На Донецькому і Луганському напрямках визначеним складом сил окупанти основні зусилля зосереджують на взятті під контроль районів населених пунктів Попасна та Рубіжне, встановленні повного контролю над Маріуполем, а також підготовці наступальних дій в районі населеного пункту Золота Нива. 

В районах населених пунктів Борівське, Новолуганське, Солодке, Мар’їнка, Золота Нива ворог продовжував артилерійські обстріли позицій підрозділів Збройних Сил України та цивільної інфраструктури. 

Поблизу населених пунктів Новотошківське, Нижнє, Попасна, Калинове, Степне, Рубіжне, Троїцьке, Новобахмутівка, Новоселівка друга противник проводив штурмові дії, успіху не мав.

Російські загарбники завдавали масованих артилерійських та авіаційних ударів по місту Маріуполю.

На Піденнобузькому напрямку окупаційні війська проводять штурмові дії за підтримки артилерії з метою взяття під контроль населеного пункту Олександрівка, мають частковий успіх. В районі населених пунктів Любине, Мирне, Копані окупанти обстрілювали з артилерії позиції ЗС України.

Також російські війська здійснили обстріли Миколаєва забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами. Під ворожий вогонь потрапили цивільні квартали і медичні заклади, зокрема – дитяча лікарня. Є загиблі і поранені, зокрема і діти.

"Окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. Мають великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення. Особовий склад противника деморалізований, що призвело до збільшення кількості випадків  дезертирства та відмовами військовослужбовців збройних сил Російської Федерації брати участь у війні на території України", - йдеться в повідомленні.

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