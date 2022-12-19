Окупанти планують залучати до бойових дій колишніх поліцейських, які перейшли на бік ворога, - Генштаб
У Мелітопольському районі збільшилась кількість загарбників. Також окупанти планують залучення до участі у бойових діях колишніх поліцейських, які перейшли на бік ворога
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 19 грудня.
Зазначається, що окупанти продовжують обшуки населення на тимчасово захоплених територіях Донецької та Запорізької областей. Особлива увага приділяється мобільним телефонам і смартфонам.
Збільшилась кількість загарбників у населених пунктах Мелітопольського району. Крім того, російські окупанти розглядають можливість залучення до участі у бойових діях колишніх поліцейських, які перейшли на бік ворога.
- 18 грудня у Генштабі розповіли, що окупанти використовують навчальні заклади у тимчасово окупованій частині Запорізької області для прикриття своїх підрозділів.
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