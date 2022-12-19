Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 19 грудня.

Зазначається, що окупанти продовжують обшуки населення на тимчасово захоплених територіях Донецької та Запорізької областей. Особлива увага приділяється мобільним телефонам і смартфонам.

Збільшилась кількість загарбників у населених пунктах Мелітопольського району. Крім того, російські окупанти розглядають можливість залучення до участі у бойових діях колишніх поліцейських, які перейшли на бік ворога.

18 грудня у Генштабі розповіли, що окупанти використовують навчальні заклади у тимчасово окупованій частині Запорізької області для прикриття своїх підрозділів.

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