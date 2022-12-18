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Головна війна з Росією На Запоріжжі окупанти тримають особовий склад у школах, куди досі ходять діти, - Генштаб

На Запоріжжі окупанти тримають особовий склад у школах, куди досі ходять діти, - Генштаб

18 грудня, 2022 неділя
20:29
війна з Росією Окупанти, заручники, окупація

У Генштабі розповіли, що окупанти використовують навчальні заклади у тимчасово окупованій частині Запорізької області для прикриття своїх підрозділів

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 18 грудня.

Зазначається, що окупанти зайняли навчальні заклади у деяких населених пунктах Василівського району Запорізької області. За інформацією Генштабу, окупанти у будівлях шкіл розмістили особовий склад, але навчальний процес не зупинили - діти відвідують навчальні заклади.

На тимчасово окупованих Луганщині та Донеччині мобілізовують працівників підприємств

Також, на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей тривають мобілізаційні заходи. За даними Генштабу, з 5 грудня на Луганщині військові комісаріати розсилають усім підприємствам регіону картки обліку. Подібна ситуація відзначається і на тимчасово окупованій території Донецької області. В місті Горлівка мобілізації підлягають працівники комунальних підприємств.

Авіація ЗСУ протягом доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та 3 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів

За добу 18 грудня українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. 
Підрозділи ракетних військ за добу уразили 2 склади боєприпасів.

За добу, 18 грудня, окупанти завдали 4 ракетних удари та здійснили 20 обстрілів з РСЗВ

Генштаб зазначає, що постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення.

У повідомленні йдеться, що окупанти намагаються відновити втрачене положення на Лиманському напрямку та відновити залізничну інфраструктуру для покращення логістичного забезпечення.на Запорізькому напрямку.  

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На інших напрямках ситуація наступна:

  • На Сіверському напрямку мінометного обстрілу зазнав населений пункт Білокопитове Сумської області. 
  • На Слобожанському напрямку ворог утримує у прикордонних районах Бєлгородської області угруповання військ, здійснив танкові, мінометні та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Фиголівка, Дворічна та Новомлинськ Харківської області. 
  • На Куп’янському напрямку обстріляно райони Ягідного, Кислівки, Котлярівки, Крохмального і Берестового на Харківщині та Новоселівського і Стельмахівки Луганської області.
  • На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва на Луганщині.
  • На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та усього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку ворог завдав вогневого впливу біля Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. 
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки та Плавні Запорізької області та місто Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів. 

У Генштабі підтвердили, що за добу 17 грудня українські захисники уразили 8 районів із зосередженням військових РФ та 2 пункти управління. Генштаб також підтвердив ураження складів боєприпасів РФ на Запоріжжі 16 грудня.

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Луганщина
ЗСУ
мобілізація
Донеччина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
втрати окупантів
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