Окупанти почали стикатися з захворюваннями через велику кількість щурів та мишей на фронті, - британська розвідка

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що посиленню популяції гризунів, ймовірно, сприяла м'яка, тепла осінь, а також велика кількість їжі на полі, яка залишається через бойові дії.

"Зі зниженням температури погоди, ймовірно, тварини намагаються шукати притулок у транспортних засобах та оборонних позиціях. Гризуни додадуть тиску на бойовий дух фронтових бійців", - припускають у розвідці.

Крім того, вони становлять небезпеку для військової техніки, перегризаючи кабелі - як було зафіксовано в цьому ж районі під час Другої світової війни. Неперевірені повідомлення також свідчать про те, що російські підрозділи почали страждати від збільшення кількості випадків захворювань.