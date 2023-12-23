Окупанти почали стикатися з захворюваннями через велику кількість щурів та мишей на фронті, - британська розвідка
Останніми тижнями як українські, так і російські війська, ймовірно, постраждали від великої кількості щурів і мишей на фронті. Крім цього, ворог стикається з захворюваннями через гризунів
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що посиленню популяції гризунів, ймовірно, сприяла м'яка, тепла осінь, а також велика кількість їжі на полі, яка залишається через бойові дії.
"Зі зниженням температури погоди, ймовірно, тварини намагаються шукати притулок у транспортних засобах та оборонних позиціях. Гризуни додадуть тиску на бойовий дух фронтових бійців", - припускають у розвідці.
Крім того, вони становлять небезпеку для військової техніки, перегризаючи кабелі - як було зафіксовано в цьому ж районі під час Другої світової війни. Неперевірені повідомлення також свідчать про те, що російські підрозділи почали страждати від збільшення кількості випадків захворювань.
- Євген Ієвлєв, військовослужбовець ЗСУ, зазначив, що на позиціях у бліндажах, прокидаючись, можна на собі зловити 2-3 миші, у кращому випадку.
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