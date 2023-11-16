Вони трохи зводять з розуму: військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв про навалу мишей у бліндажах
Євген Ієвлєв, військовослужбовець ЗСУ, зазначив, що на позиціях у бліндажах, прокидаючись, можна на собі зловити 2-3 миші, у кращому випадку
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Навіть трохи сатирично, але у нас на минулому тижні було змагання між позиціями з збирання мишей. І на одній позиції набили більше половини відра мишей. Це наче і смішно, але вони трохи зводять з розуму, бо прокидаючись, ти на собі, у кращому випадку, ловиш 2-3 миші, які можуть позалазити у спальник. А у гіршому випадку, якщо ти лежиш на низенькому лежаку, то вони просто обгризають тобі пальці. Навіть на нараді у ротного трохи з цього сміялися, що на позиції у бліндажу розміром 2 на 3 метри хлопці набили мишоловками, руками чи ще чимось пів відра. Миші досі пруть, як і ворог на деяких напрямках", - зауважив військовослужбовець ЗСУ.
Євген Ієвлєв додав, що не тільки миші, а і криси пруть, бо це природа, куди їм діватися через холодну погоду, а у бліндажах буржуйки. За його словами, минулої зими не бачив такої навали мишей.
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