Окупанти поранили бійця ООС, українські військові відповіли вогнем
У понеділок, 27 вересня, збройні формування РФ у районі проведення операції Об'єднаних сил 8 разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє у Facebook пресцентр штабу ООС.
У напрямку Попасної загарбники прицільно стріляли з ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Катеринівки росіяни били з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Новолуганського окупанти 4 рази відкривали вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі Золотого-4 ворог стріляв по українських позиціях із ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї.
Біля населеного пункту Причепилівка російські військові застосували гранатомети різних систем.
Від початку доби 28 вересня станом на 7:00 загарбники 2 рази порушили режим припинення вогню.
У напрямку Кримського окупанти двічі прицільно били з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Бійця госпіталізовано, стан його здоров'я - задовільний.
На обстріли противника українські військові відповіли вогнем.
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