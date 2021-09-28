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Окупанти поранили бійця ООС, українські військові відповіли вогнем

28 вересня, 2021 вiвторок
07:26
війна з Росією

У понеділок, 27 вересня, збройні формування РФ у районі проведення операції Об'єднаних сил 8 разів порушили режим припинення вогню

Про це повідомляє у Facebook пресцентр штабу ООС.

У напрямку Попасної загарбники прицільно стріляли з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Катеринівки росіяни били з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. 

Поблизу Новолуганського окупанти 4 рази відкривали вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
 
У районі Золотого-4 ворог стріляв по українських позиціях із ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї. 

Біля населеного пункту Причепилівка російські військові застосували гранатомети різних систем.

Від початку доби 28 вересня станом на 7:00 загарбники 2 рази порушили режим припинення вогню.

У напрямку Кримського окупанти двічі прицільно били з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Бійця госпіталізовано, стан його здоров'я - задовільний.

На обстріли противника українські військові відповіли вогнем.
 


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