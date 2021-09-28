Окупанти поранили бійця ООС, українські військові відповіли вогнем

Про це повідомляє у Facebook пресцентр штабу ООС.



У напрямку Попасної загарбники прицільно стріляли з ручних протитанкових гранатометів.



Неподалік Катеринівки росіяни били з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.



Поблизу Новолуганського окупанти 4 рази відкривали вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.



У районі Золотого-4 ворог стріляв по українських позиціях із ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї.



Біля населеного пункту Причепилівка російські військові застосували гранатомети різних систем.



Від початку доби 28 вересня станом на 7:00 загарбники 2 рази порушили режим припинення вогню.



У напрямку Кримського окупанти двічі прицільно били з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.



Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Бійця госпіталізовано, стан його здоров'я - задовільний.



На обстріли противника українські військові відповіли вогнем.

