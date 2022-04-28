Окупанти поширюють фейк про розташування українських військових в одній з лікарень Запоріжжя
Російські військові розповсюджують фейки про те, що у Запоріжжі в одній з лікарень начебто розташовані ЗСУ та військова техніка
Про це у Telegram повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
На інформаційному каналі окупантів РИА новости з'явилось повідомлення, що у Запоріжжі на вулиці Перемоги у міській клінічній лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги розміщено підрозділ ЗСУ, а на прилеглій території – бронетехніка та вогневі позиції артилерії. З такою заявою до Всесвітньої організації охорони здоров’я звернувся начальник національного центру управління обороною Росії якийсь генерал-полковник Мізінцев.
"Перше, ми теж думаємо, що участь ВООЗ потрібна, щоб, по-перше, комусь перевірити зір, по-друге, адекватність у російських генералів. У нас вже сумнівів немає, що ця адекватність відсутня", – розповідають в ОВА.
"Я думаю, скоро ми почуємо, що у нас танкова рота десь у центрі міста розташована. Адже у нас є багато пам’ятників, які присвячені перемозі над нацизмом, в тому числі пам’ятники, до яких входить зброя часів Другої світової війни, вона не придатна вже зараз, звичайно", – додав він.
- Зранку 28 квітня Росія вдарила ракетою по Запоріжжю, постраждали троє, серед яких дитина, ще п'ятеро людей поранено.
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