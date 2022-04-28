Російська авіація завдала ракетного удару по Запоріжжю: троє постраждалих, серед них дитина
Зранку 28 квітня Росія вдарила ракетою по Запоріжжю, постраждали троє, серед яких дитина
Про це повідомила Запорізька ОВА у телеграм.
"Запоріжжя, ранок, прильот ворожої ракети. Попередня інформація: пошкоджено два будинки в приватному секторі", – йдеться у повідомленні.
Наразі відомо щодо трьох постраждалих, серед них – дитина.
Рашисти за допомогою авіації застосували ракети Х-55 класу "повітря - земля".
Нагадаємо, російські загарбники 28 квітня влучили ракетою по порожньому колишньому заводі в Синельниківському районі Дніпропетровської області.
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