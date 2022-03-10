Окупанти поширюють фейкові сторінки Укрзалізниці

Про це повідомляє йдеться у Telegram Укрзалізниці.

У компанії попередили українців про фейкові сторінки в мережі.

"Увага! На фото – фейкові сторінки в Instagram та Telegram. Укрзалізниця не має до них жодного стосунку", – йдеться у повідомленні.

Офіційні майданчики УЗ:

Telegram – https://t.me//UkrzalInfo;

Instagram – https://instagram.com/ukrainianrailways?utm_medium=copy_link;

Viber – https://invite.viber.com/;

Facebook – https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia;

Сайт – https://www.uz.gov.ua;

Контакт-центр – 0 800 503 111, 044 465 33 44.

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