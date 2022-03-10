Окупанти поширюють фейкові сторінки Укрзалізниці
Після повномасштабного нападу Росії на Україні окупанти почали поширювати фейки. Так з'явились фейкові сторінки Укрзалізниці
Про це повідомляє йдеться у Telegram Укрзалізниці.
У компанії попередили українців про фейкові сторінки в мережі.
"Увага! На фото – фейкові сторінки в Instagram та Telegram. Укрзалізниця не має до них жодного стосунку", – йдеться у повідомленні.
Офіційні майданчики УЗ:
- Telegram – https://t.me//UkrzalInfo;
- Instagram – https://instagram.com/ukrainianrailways?utm_medium=copy_link;
- Viber – https://invite.viber.com/;
- Facebook – https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia;
- Сайт – https://www.uz.gov.ua;
- Контакт-центр – 0 800 503 111, 044 465 33 44.
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