Окупанти посилили охорону Кримського мосту
Російські військові посилили ППО та охорону Кримського мосту для відбиття можливої атаки ЗСУ
Про це повідомили на сайті BBC News Україна.
Видання з посиланням на російське пропагандистське агентство "РИА Новости" повідомляє, що росіяни посилили протиповітряну оборону та охорону Кримського мосту для відбиття можливої атаки ЗСУ.
"Встановлено щити-мішені зі світловідбивними елементами", - розповів агентству співрозмовник у силових структурах окупованого Криму.
Також ЗМІ цитують російського військового експерта Сергія Горбачова, повідомили BBC News Україна.
Він зазначив, що у районі Кримського мосту створено "багатоярусну ешелоновану оборону, яка має кілька секторів і зон відповідальності".
"Залучені і сили Південного військового округу, і Чорноморського флоту, і берегова охорона - морчастини прикордонних військ, і Росгвардія — чергують катери й так далі", - додав цей експерт.
- Нагадаємо, що 16 червня військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що данські берегові ракетні комплекси Harpoon здатні знищити Кримський міст і відрізати окупований росіянами півострів від Російської Федерації.
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