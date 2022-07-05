Окупанти посилили охорону Кримського мосту

Про це повідомили на сайті BBC News Україна.

Видання з посиланням на російське пропагандистське агентство "РИА Новости" повідомляє, що росіяни посилили протиповітряну оборону та охорону Кримського мосту для відбиття можливої ​​атаки ЗСУ.

"Встановлено щити-мішені зі світловідбивними елементами", - розповів агентству співрозмовник у силових структурах окупованого Криму.

Також ЗМІ цитують російського військового експерта Сергія Горбачова, повідомили BBC News Україна.

Він зазначив, що у районі Кримського мосту створено "багатоярусну ешелоновану оборону, яка має кілька секторів і зон відповідальності".

"Залучені і сили Південного військового округу, і Чорноморського флоту, і берегова охорона - морчастини прикордонних військ, і Росгвардія — чергують катери й так далі", - додав цей експерт.

Нагадаємо, що 16 червня військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що данські берегові ракетні комплекси Harpoon здатні знищити Кримський міст і відрізати окупований росіянами півострів від Російської Федерації.

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